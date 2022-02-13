Не хочу, чтобы Алина Паш представляла мою страну на Евровидении: поступки должны иметь последствия
Я не очень верю в то, что Алина Паш – вата. Скорее, просто не очень глубокая девушка.
Но я не хочу, чтобы от моей страны ехал человек, гастролировавший в оккупированном Крыму.
Я хотел бы, чтобы подобные поступки имели последствия. В том числе следующие.
ЕПД. Для тех, кто не понял, что я подразумеваю под терминологией.
Есть вата – коллаборанты, прямо сочувствующие врагу и надеющиеся на поражение Украины.
А есть "мызамирцы" – идиоты, которым похрен, есть ли война, или нет, в их мире единороги какают одуванчиками, и война – не повод не ездить в Мск на заработки.
Вата – враги, что делать с врагами, вы знаете.
Мызамирцы – идиоты, их надо презирать.
Я не видел свидетельства принадлежности Паш к первой группе, поэтому не берусь обвинять ее в этом. А вот свидетельств принадлежности ко второй группе предостаточно.
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