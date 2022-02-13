Я не очень верю в то, что Алина Паш – вата. Скорее, просто не очень глубокая девушка.

Но я не хочу, чтобы от моей страны ехал человек, гастролировавший в оккупированном Крыму.

Я хотел бы, чтобы подобные поступки имели последствия. В том числе следующие.

ЕПД. Для тех, кто не понял, что я подразумеваю под терминологией.

Есть вата – коллаборанты, прямо сочувствующие врагу и надеющиеся на поражение Украины.

А есть "мызамирцы" – идиоты, которым похрен, есть ли война, или нет, в их мире единороги какают одуванчиками, и война – не повод не ездить в Мск на заработки.

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Вата – враги, что делать с врагами, вы знаете.

Мызамирцы – идиоты, их надо презирать.

Я не видел свидетельства принадлежности Паш к первой группе, поэтому не берусь обвинять ее в этом. А вот свидетельств принадлежности ко второй группе предостаточно.