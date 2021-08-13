Настя Каменских в мини похвасталась стройными ногами. Фото

Популярная украинская певица Настя Каменских, которая вместе со своим мужем Потапом отдыхает в Хорватии, похвасталась стройными ногами. Знаменитость надела коротенькое белое платье на тоненьких бретелях.

Соответствующее фото Каменских опубликовала на личной страничке в Instagram. "Отпуск и наполнение подходит к завершению. Встретимся на моих концертах", – написала певица.

На новых кадрах Настя позирует в мини-платье. Свою талию она подчеркнула многослойным поясом с цепями, подобрала сумку в тон наряду. Летний лук Каменских завершила босоножками с трендовым скошенным квадратным носком.

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Судя по кадрам, певица отлично проводит время в отпуске и с удовольствием демонстрирует свое хорошее настроение.

Поклонники оценили длинные и стройные ноги Каменских и засыпали артистку комплиментами.

"Очень красивая", "Ноги от ушей", "Шикарные ноги", "Очаровательная красотка", "Вы прекрасна, как никогда", "Вау, какие кадры", – написали поклонники.

Коротко о знаменитости:

Настя Каменских (NK) – украинская певица, актриса, ведущая, судья и наставница украинского вокального шоу "Х-Фактор". Популярность певице принесло участие в дуэте "Потап и Настя", который был создан в 2006 году.

В 2008 году состоялся релиз дебютного альбома "Не пара". В 2017 году Настя прекратила сотрудничество с Mozgi и запустила сольный проект NK.

В 2019 году вышла замуж за своего коллегу Алексея Потапенка (Потапа).

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Каменских рассказывала, как была категорична к себе и, как все изменилось.