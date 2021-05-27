Народный хит "Весна" группы "Вопли Видоплясова" навязан Москвой, – Скрипка

Лидер группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка заявил, что песня "Весна" 1997 года была навязана Украине Москвой. По словам артиста, тогда они с коллективом записали альбом "Музика" и думали снять клип на одноименную композицию, однако один из московских деятелей убедил их сделать акцент на первом треке, который вскоре стал народным хитом.

Олег отметил, что тогда в украинском шоу-бизнесе доминировала Москва, поэтому все, что она говорила – звезды делали. Музыкант добавил, что недолго думал над решением и согласился – оно было спонтанным. Такими подробностями Скрипка поделился в интервью изданию "КП в Украине" (чтобы прослушать, проскролльте новость до конца).

Он также объяснил огромный успех композиции "Весна". Во-первых, по словам артиста, – это момент случайности. Во-вторых: простые, примитивные песни более понятны людям, чем проще – тем лучше.

"У "Весны" простая форма. Я понял гипнотичность народной песни, ее трансовость. Люди выходили в поле и вводили себя в состояние транса, чтобы не было тяжело работать, и они сочиняли такие композиции. На сегодняшний день современная музыка вся такая. Я это каким-то образом понял еще тогда", – отметил Скрипка.

Коротко о знаменитости:

Олег Скрипка – украинский рок-музыкант-мультиинструменталист и общественный деятель, актер, вокалист, автор песен, лидер группы "Вопли Видоплясова". Заслуженный артист Украины.

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Как сообщал OBOZREVATEL ранее Олег Скрипка появился в ролике в образе знаменитого Курта Кобейна. "Вопли Видоплясова" презентовали видеоклип к песне "Несе Галя", которую интерпретировали практически до неузнаваемости.