'Нами играют': путинистка Катя Лель заявила, что инопланетяне спасли мир от ядерной войны. Видео

Российская певица Катя Лель выдала порцию бреда о том, что инопланетяне уже неоднократно спасали человечество от ядерной войны. Как известно, опальная артистка верит в пришельцев и даже уверяла, что была ими похищена в 16-летнем возрасте, после чего научилась исцелять людей руками.

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О том, что инопланетяне спасли мир от ядерного взрыва, Лель заявила в интервью пропагандисту Давиду Виннеру для проекта "Историс. Откройте, Давид". Певица убеждена, что сейчас существует реальный риск уничтожения всей планеты, и именно "чужаки" этому препятствуют (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Лель отметила, что человечеством "играют" и "проверяют", но инопланетяне вмешиваются в ситуацию на Земле только тогда, когда видят в этом острую необходимость.

"Конечно, нами играют, конечно, нас проверяют, и по вселенским законам они не имеют права вторгаться в ситуации человека, не имеют, но когда уже человечество себя самоуничтожает вот так, как сейчас есть, и есть риск – полное уничтожение планеты, то уже несколько раз, есть доказательства, эта информация есть у людей знающих, они спасали от ядерной войны человечество и не раз", – выдала сумасшедшая путинистка.

Ранее певица рассказывала, что благодаря дару исцеления, полученному после похищения инопланетянами, она смогла вылечить свою коллегу Аниту Цой от перелома пальца, а также балерину Анастасию Волочкову.

Напомним, в январе 2019 года Катя Лель взбудоражила сеть признаниями о том, что в детстве ее похитили инопланетяне, которым зачем-то понадобились ее зубы. Певица в подробностях рассказала, как очутилась "на корабле", где была парализована, и слышала голоса. После она призналась, что встреча с неземной цивилизацией не прошла даром – она научилась исцелять руками.

Как писал OBOZREVATEL ранее, на эту тему неоднократно шутил Максим Галкин. Так, например, заметив в небе пролетающие самолеты, он предположил, что это может быть НЛО, и решил позвонить Кате Лель.

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