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"Нами играют": путинистка Катя Лель заявила, что инопланетяне спасли мир от ядерной войны. Видео

Анна Кравчук
Люди
2 минуты
600
'Нами играют': путинистка Катя Лель заявила, что инопланетяне спасли мир от ядерной войны. Видео

Российская певица Катя Лель выдала порцию бреда о том, что инопланетяне уже неоднократно спасали человечество от ядерной войны. Как известно, опальная артистка верит в пришельцев и даже уверяла, что была ими похищена в 16-летнем возрасте, после чего научилась исцелять людей руками.

Видео дня

О том, что инопланетяне спасли мир от ядерного взрыва, Лель заявила в интервью пропагандисту Давиду Виннеру для проекта "Историс. Откройте, Давид". Певица убеждена, что сейчас существует реальный риск уничтожения всей планеты, и именно "чужаки" этому препятствуют (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Лель отметила, что человечеством "играют" и "проверяют", но инопланетяне вмешиваются в ситуацию на Земле только тогда, когда видят в этом острую необходимость. 

"Конечно, нами играют, конечно, нас проверяют, и по вселенским законам они не имеют права вторгаться в ситуации человека, не имеют, но когда уже человечество себя самоуничтожает вот так, как сейчас есть, и есть риск – полное уничтожение планеты, то уже несколько раз, есть доказательства, эта информация есть у людей знающих, они спасали от ядерной войны человечество и не раз", – выдала сумасшедшая путинистка. 

"Нами играют": путинистка Катя Лель заявила, что инопланетяне спасли мир от ядерной войны. Видео

Ранее певица рассказывала, что благодаря дару исцеления, полученному после похищения инопланетянами, она смогла вылечить свою коллегу Аниту Цой от перелома пальца, а также балерину Анастасию Волочкову. 

Напомним, в январе 2019 года Катя Лель взбудоражила сеть признаниями о том, что в детстве ее похитили инопланетяне, которым зачем-то понадобились ее зубы. Певица в подробностях рассказала, как очутилась "на корабле", где была парализована, и слышала голоса. После она призналась, что встреча с неземной цивилизацией не прошла даром – она научилась исцелять руками.

Как писал OBOZREVATEL ранее, на эту тему неоднократно шутил Максим Галкин. Так, например, заметив в небе пролетающие самолеты, он предположил, что это может быть НЛО, и решил позвонить Кате Лель.

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