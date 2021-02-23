Надя Дорофеева соблазнительным фото анонсировала новый хит

Украинская певица, дизайнер и видеоблогер Надя Дорофеева намекнула на выход новой песни.

Соответствующая фотография появилась на ее странице в Instagram. Она опубликовала черно-белый снимок, на котором позирует со взъерошенными волосами. Свой образ артистка дополнила выразительным макияжем глаз (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Перечитал мои мысли, а они все... о тебе", – рассекретила строки из нового сингла Надя.

Поклонники радостно отреагировали на эту новость и в комментариях пишут, что уже не могут дождаться премьеры:

"Нервно жду этот день, когда мы услышим новую песню", "Пока ты интригуешь, мы горим", "Ждем новую песню от шикарной DOROFEEVA", "У Нади скоро новая песня,а у меня ещё "gorit" с головы не вылезла".

Карьера знаменитости началась с участия в популярной украинской группе "Время и Стекло", где она была солисткой. В конце 2020 года Дорофеева анонсировала выход первого клипа "Gorit", который она уже исполнила сольно. Слова и музыку певица написала сама совместно с продюсером Алексеем Потапенком (Потап).

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