Надя Дорофеева призналась, какой ритуал никогда не пропускает перед сном

Популярная украинская певица Надя Дорофеева рассказала, что не может пойти спать, пока не смоет косметику.

Главное для нее – очищение. "Я очень хорошо в конце дня умываюсь мицеллярной водой, двухфазным маслом для снятия макияжа, специальным гелем с водой, потом протираю лицо тоником и увлажняю", – рассказала она Новому каналу.

"Помните: очистить кожу – очень важно. Всякие крема могут быть разводом, но вот очищение – это то, что нужно делать обязательно", – добавила певица.

"В детстве мы жили большой семьей в квартире, в душ ходили по очереди, подгоняли друг друга, – призналась Дорофеева. – Поэтому сейчас душ для меня – место счастья и любви. Я могу проводить там очень много времени!"

Коротко о знаменитости:

Надя Дорофеева – популярная украинская исполнительница, которая начинала свою карьеру с участия в группе "Время и Стекло".

В конце 2020 года она выпустила первый сольный трек Gorit: за несколько дней новый хит набрал миллионы просмотров на YouTube.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Дорофеева рассказала о своих неожиданных фобиях. Она призналась, что боится буквально всего: рыб, змей, пчел, ос, высоты, скорости.