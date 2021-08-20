Надежда Мейхер без макияжа показала пикантный ролик

Украинская певица, актриса и телеведущая Надежда Мейхер поделилась с поклонниками пикантным роликом, на котором запечатлена в платье с глубоким вырезом на тонких бретельках. Певица позировала возле картины.

Соответствующее видео она опубликовала на личной страничке в Instagram. "Моя любовь", – лаконично написала Мейхер на английском, французском и немецком языках (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

Вначале ролика артистка показала картину, на которой изображен мужчина в костюме и шляпе, стоящий спиной к зрителю. Он держал небольшой букет цветов в обеих руках. Артистка покрасовалась у полотна, а после встала и подошла поближе к объективу камеры, поправляя летевшую с плеча бретельку.

Видео дня

Мейхер была одета в платье с глубоким вырезом, а на ее руке блестело обручальное кольцо. Волосы певица собрала в небрежный хвост и оставила две пряди возле лица. Надежда предпочла не наносить макияж, а показать естественную красоту.

Поклонники Мейхер разделились во мнениях. Кто-то увидел красоту и сексуальность певицы в коротеньком ролике, а кому-то показалось слишком откровенным.

"Пик женской сексуальности. После 40 женская сексуальность раскрывается наиболее полно", "Только заметил, какие у вас красивые губы", "Давно секса не было", "Очень красивая и сексуальная", "Почему такая хмурая", "Чего только людей не восхищает. Многоуровневое восхищение у тех, кто не понял смысл поста", "Обожаю вас", "Мило", "Черный – ваш цвет", – пишут люди.

Коротко о знаменитости:

Украинская певица, актриса театра и кино, телеведущая, продюсер Надежда Мейхер в 2000 году дебютировала в качестве солистки группы "ВИА Гра", проработав в коллективе с перерывами до 2011 года. После ухода Надежда объявила о начале сольной карьеры.

Мейхер снимается в кино и развивает собственный бренд одежды Meiher by Meiher.

Артистка вышла замуж за российского бизнесмена, гендиректора российской компании Melon Fashion Group Михаила Уржумцева в 2014 году. У пары есть две дочери: Анна (2012) и Мария (2015). Также у Надежды есть 19-летний сын Игорь, который родился в отношениях с украинским бизнесменом Александром Лищенко.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в сети показали, как Надежда Мейхер выглядела в 2000-х годах. Поклонники отметили, что "она была прекрасной всегда".