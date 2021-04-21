Наде Дорофеевой – 31: самые откровенные фото певицы
Украинская певица, бывшая участница группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева в среду, 21 апреля, отмечает свой день рождения. Ей исполнился 31 год.
Знаменитость часто называют одной из самых красивых и сексуальных певиц Украины. В честь праздника OBOZREVATEL публикует самые откровенные фото Дорофеевой (чтобы посмотреть, проскролльте до конца страницы).
Надя Дорофеева родилась и выросла в Симферополе (Крым). В юношестве была лауреатом международных вокальных и танцевальных конкурсов на Украине, Болгарии и Венгрии; финалистка телепроекта "Шанс".
В 2010 году артистка переехала в Киев и стала участницей группы "Время и Стекло". В 2020 году начала сольную карьеру и выпустила первый трек "Gorit". За несколько дней хит набрал миллионы просмотров на Youtube.
Также Дорофеева активно ведет свой блог в соцсети Instagram, где на нее подписано 5 млн человек. Она часто делиться с поклонниками откровенными фото, на которых демонстрирует стройное тело и пышные формы.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее:
Надя Дорофеева устроила постельную фотосъемку в откровенных позах. Звезда показала, как позировала сексуально на кровати.
Также Дорофеева продемонстрировала утреннее видео без макияжа. Сначала певица показала, как ухаживает за собой, а позже – свою натуральную красоту без косметики и фильтров в Instagram.