Наде Дорофеевой – 31: самые откровенные фото певицы

Юля Ухина
Юля Ухина
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Украинская певица Надя Дорофеева

Украинская певица, бывшая участница группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева в среду, 21 апреля, отмечает свой день рождения. Ей исполнился 31 год.

Знаменитость часто называют одной из самых красивых и сексуальных певиц Украины. В честь праздника OBOZREVATEL публикует самые откровенные фото Дорофеевой (чтобы посмотреть, проскролльте до конца страницы).

Надя Дорофеева сексуально позирует на камеру

Надя Дорофеева родилась и выросла в Симферополе (Крым). В юношестве была лауреатом международных вокальных и танцевальных конкурсов на Украине, Болгарии и Венгрии; финалистка телепроекта "Шанс".

Соблазнительная Надя Дорофеева
Надя Дорофеева в полупрозрачном платье
Надя Дорофеева позирует голой

В 2010 году артистка переехала в Киев и стала участницей группы "Время и Стекло". В 2020 году начала сольную карьеру и выпустила первый трек "Gorit". За несколько дней хит набрал миллионы просмотров на Youtube.

Надя Дорофеева в откровенном белье
Надя Дорофеева в откровенном белье
Надя Дорофеева позирует в трусах и кроп-топе

Также Дорофеева активно ведет свой блог в соцсети Instagram, где на нее подписано 5 млн человек. Она часто делиться с поклонниками откровенными фото, на которых демонстрирует стройное тело и пышные формы.

Надя Дорофеева показала пышные ягодицы
Надя Дорофеева показала пышные ягодицы
Надя Дорофеева позирует топлес
Надя Дорофеева в ярком купальнике
Надя Дорофеева позирует в откровенном купальнике

Как сообщал OBOZREVATEL ранее:

  • Надя Дорофеева устроила постельную фотосъемку в откровенных позах. Звезда показала, как позировала сексуально на кровати.

  • Также Дорофеева продемонстрировала утреннее видео без макияжа. Сначала певица показала, как ухаживает за собой, а позже – свою натуральную красоту без косметики и фильтров в Instagram.

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