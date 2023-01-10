Набрала вес и терпела издевательства окружающих: как выглядит ''Мисс Вселенная-2021''. Фото

12 декабря 2021 года в Израиле состоялся финал международного конкурса красоты "Мисс Вселенная-2021". В соревнованиях победила индианка Харнааз Сандху, которая является актрисой и волонтером в центрах женского здоровья. После "коронации" модель набрала несколько килограммов и начала получать неприятные сообщения в социальных сетях о ее изменениях.

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Девушка активно ведет личный блог в Instagram и часто делится с аудиторией фотографиями. Харнааз в одном из интервью рассказывала, что ее "затравили" за лишний вес, но, по ее словам, она чувствует себя так гораздо лучше и уверенней (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Красавица призналась – во время участия в соревнованиях она придерживалась строгой диеты и истощала себя физическими упражнения. Это было сделано только для победы и привело к проблемам со здоровьем. Уже после получения титула "Мисс Вселенная" Сандху позволила себе вернуться к прежнему способу жизни.

Индианка рассказала, что ранее ее считали слишком худой, а сейчас упрекают в излишней полноте. "Меня травили из-за того, что я набрала вес. Мне было неловко и действительно удивительно видеть, как люди начали высказывать свое мнение, которое на самом деле не должно иметь значения. Сейчас – слишком толстая, раньше – слишком худая", – поделилась Харнааз.

Однако кроме упреков под фотографиями модели читаем огромное количество одобряющих и приятных слов: "Выглядишь ярко и сочно, настоящая королева", "Такая привлекательная наша Мисс Вселенная", "Красивая и сексуальная фигура".

Напомним, Харнааз Сандху родилась 3 марта 2000 года в индийской деревне в семье риелтора и гинеколога. В 2006 году девушка вместе с родителями и старшим братом переехала в Англию, но уже через два года вернулась в Индию. Знаменитость занимается йогой, танцами, кулинарией и верховой ездой, является активной сторонницей расширения прав и возможностей женщин.

Как писал OBOZREVATEL, на конкурсе "Мисс Вселенная-2022" нашу страну представит 28-летняя Виктория Апанасенко из Чернигова. Он состоится в Новом Орлеане с 11 по 14 января 2023 года. Модель сообщила, что в этом году две участницы свободно общаются на украинском языке.

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