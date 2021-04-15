На обложке Playboy появилась plus-size модель Хейли Хассельхофф: 5 интересных фактов о ней

Американская актриса и plus-size модель Хейли Хассельхофф снялась для обложки немецкого издания Playboy. Так, она позировала в полуобнаженном виде, прикрыв тело халатом красного цвета.

Результаты сексуальной фотосессии знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы). В подписи к снимку она уточнила, что является единственной "фигуристой" моделью, которая смогла оказаться на обложке известного глянца.

Самые интересные факты из биографии звезды:

Впервые в качестве модели больших размеров Хейли снялась, когда ей было всего 14 лет.

В своих интервью 28-летняя девушка не раз говорила, что родители полностью поддерживают ее во всех начинаниях.

Команда модели долго не могла найти нижнее белье подходящего размера для фотосессии в Playboy. Оказалось, сложности возникли из-за пандемии коронавируса.

Хейли выступает категорически против ретуширования фотографий или других эффектов, которые могут значительно изменить внешность или тело.

Американская актриса, которая на данный момент живет в Лос-Анджелесе, Калифорния, целых пять месяцев не виделась со своим бойфрендом. А все потому, что ее возлюбленный живет в Великобритании.

Ранее OBOZREVATEL собрал обложки Playboy, которые были настолько яркими, что их решили повторить дважды. На съемки пригласили тех же моделей, которые позировали более сорока лет назад. Фотопроект доказал, что прежних моделей не существует.