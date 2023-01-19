На концерте Артема Пивоварова маленький фанат спел его песню. Видео умилило сеть

К популярному украинскому музыканту Артему Пивоварову во время одного из его концертов на сцену вышел маленький поклонник. Общение певца с ребенком умилило пользователей сети.

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Соответствующее видео артист разместил на своей странице в Instagram. "Ситуация", – лаконично подписал он ролик (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Я видел ты рвался на сцену", – обратился Пивоваров к малышу.

Тот сначала стеснялся или боялся что-либо отвечать звезде перед большой аудиторией в зале. Чтобы успокоить мальчика, исполнитель показал ему среди зрителей маму. После этого он поднес микрофон к маленькому фанату, а тот начал неразборчиво петь.

Зрители усыпали юного артиста аплодисментами и криками "Браво".

Как предположил Пивоваров, малыш исполнил его хит "Ой на горі". Эту версию подтвердила и мама мальчика.

Умилительная картина растрогала фанатов певца. В комментариях под видео они писали: "На Артема с детками можно смотреть бесконечно", "Не знаю почему, но детям нравятся песни Артема", "Так органично смотрится с ребенком. Очень мило, правда", "Тебя обожают и взрослые, и дети", "Артем и дети – это любовь".

Как сообщал OBOZREVATEL, во время выступения Пивоварова военный ВСУ сделал любимой предложение. Защитник вышел на сцену с букетом роз, пригласив девушку к себе, а затем стал на одно колено и вручил девушке кольцо.

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