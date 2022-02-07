На концерт Виктора Павлика в Берегово пришло лишь несколько десятков человек: он пел в полупустом зале. Фото

Популярный украинский певец Виктор Павлик был вынужден петь в полупустом зале на концерте в Берегово (Закарпатская область), поскольку на его выступление практически никто не пришел. Местные жители уверены, что всему виной плохая реклама.

Снимками с мероприятия поделился сайт "Голос Карпат". Как пишут журналисты, афиша концерта, размещенная на входной двери в городской Дом культуры, была единственной.

По этой причине о выступлении народного артиста Украины в Берегово мало кому было известно. В местном ДК собралось не больше 20-ти человек.

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Несмотря на такое маленькое количество зрителей, Павлик вышел на сцену и отработал полную программу.

СМИ сообщают, что поклонники поддерживали музыканта громкими аплодисментами и подпевали его популярные хиты. Артист исполнил любимые аудиторией "Ні обіцянок, ні пробачень", "Шикидим", "Город зеленого цвета" и многие другие композиции.

На сайте karabas.com, где также была размещена онлайн-афиша мероприятия указано, что концерт состоялся 6 февраля 2022 года в 17:00 в Центре культуры и досуга города Берегово.

Коротко о знаменитости:

Виктор Павлик – 56-летний певец, народный артист Украины. Родом из города Теребовля Тернопольской области. Петь под гитару начал еще в юном возрасте. Окончил Киевский национальный университет культуры и искусств.

В 1997 году выпустил первый сольный альбом "Шикидым". В эту же пору появляется шлягер, который и сегодня поют миллионы украинцев "Ні обіцянок, ні пробачень". В 2007-м выходит сингл "Город зеленого цвета", который становится популярным в Украине, России, Азербайджане, Грузии, Канаде. На песню было создано более ста ремиксов.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Виктор Павлик является крестным отцом одной из новых участниц 12 сезона проекта "Голос країни". К гадалке Елене Чукаленко в первом выпуске повернулись все четыре тренера.