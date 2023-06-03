'На гражданке почувствовал себя дискомфортно': защищающий Украину Дикусар впервые за долгое время вышел на связь

Украинский хореограф Дмитрий Дикусар в конце февраля 2022 года решил, что пойдет отстаивать честь Украины. С этих пор он редко появляется в социальных сетях, заставляя нервничать преданных поклонников. После перерыва в полгода, танцор вышел на связь с фанатами, рассказав, что совсем недавно он побывал дома и наконец-то обнял родных людей.

Видео дня

Дикусар разместил новый пост в Instagram. Как сообщил его коллега Евгений Кот, Дмитрий недавно попал в медучреждение из-за ангины и несколько недель провел на больничном. Герой Украины подтвердил эту информацию, подчеркнув, что после года службы почувствовал себя некомфортно во время внеармейской жизни. Он также показал, как сейчас выглядит (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Недавно было увольнение на определенное время. Впервые за год обнял родных и поблагодарил Бога за это. Откровенно на гражданке почувствовал себя дискомфортно. Вернулся на службу. Живите, радуйтесь жизни, любимые украинцы, но не забывайте, какую цену за это заплатили и платят те, кто ценит вашу жизнь больше своей. И спасибо, что без устали помогаете Вооруженным силам! Без вас, дорогие, мы не дождались б обещанного вооружения", – читаем под публикацией артиста-воина.

Кроме того, хореограф обратился ко всем тем, кто наживается на войне, пожелав им "успеть потратить все". Он резюмировал, что Украина есть и всегда будет свободной.

В комментариях украинцы поблагодарили героя Украины за отвагу и самоотверженность, оставив множество приятных слов: "Как рада вас видеть. Берегите себя!", "Как хочется, чтобы поскорее настал тот момент, когда все снова переоденутся в гражданку и смогут жить. Радостно видеть вас, берегите себя", "Дмитрий, будьте здоровы. Мы не забываем про цену ни на секунду", "Сколько глубины в глазах", "Как люди показали себя по-разному. Спасибо вам, вы настоящий".

Ранее OBOZREVATEL писал, что Влад Яма ошарашил выходкой, найдя на свалке в США "подарок" для ВСУ. Он обнаружил, что его соседи выбросили чемодан и заявил, что отправит его украинским защитникам на фронт.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!