''Мы с тобой – самая лучшая команда'': Павел Зибров очаровал кадрами с дочерью-именинницей

Певец и народный артист Украины Павел Зибров поделился, что 21 февраля – счастливый день для его семьи. Единственная дочь исполнителя Диана отмечает 26-летие. Он адресовал пожелания девушке, которая также является его менеджером и пиарщицей. По словам знаменитости, именно благодаря имениннице на его концерты начала ходить молодежь.

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Фотографиями, которые Зибров разместил в Instagram, залюбовалась его звездная армия. На них Павел продемонстрировал, как похорошела его дочь и насколько она похожа на отца. В поздравлении вокалист поблагодарил Диану за помощь (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Ты наша гордость, наша радость, наша жизнь. Мы с тобой - самая лучшая команда, я благодарен тебе за все, что ты делаешь для меня! В такое трудное время для родной страны ты показала себя настоящей украинкой, очень горжусь тобой и желаю тебе быть счастливой под мирным небом нашей матери Украины!", – обратился к красавице Павел Зибров.

Девушка отреагировала на трогательные слова отца, написав: "Спасибо, папочка. Люблю тебя". Кроме того, фанаты певца присоединились к поздравлениям под публикацией, отметив красоту и талант Зибровой.

Девушка уже несколько лет является главной помощницей Павла, а именно менеджером, концертным директором и пресс-секретарем. Напомним, от первого брака Зибров имеет сына Сергея (1983 г.р), а его супруга Марина – сына Александра (1982 г. р.).

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