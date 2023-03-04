''Музыка мирового уровня'': TVORCHI поразили сеть саундтреком к фильму о силе ІТ-войск Украины. Видео

Победители Нацотбора на Евровидение 2023 года группа TVORCHI 3 марта представили публике новый трек под названием "Hidden Code". Эта драйвовая композиция стала саундтреком к документальному фильму об истории украинской IT-сферы. Песня сразу полюбилась аудитории, которая отметила, что знаменитости "несут украинскую музыку на мировую вершину".

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Клип появился на официальном YouTube-канале бенда. Артисты сообщили, что кинолента, для которой они написали этот хит, о "суперменах IT-отрасли, создающих за кулисами новую историю украинского сопротивления врагу" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Написали саундтрек к фильму "Первый код" об украинской IT- индустрии. Наши кибервойска с первого дня полномасштабной войны демонстрируют нереальную силу и единство ради всеобщей победы. Премьера фильма планируется весной этого года", – подчеркнули знаменитости в Instagram.

К слову, будущая киноновинка – это история путешествия во времени через интервью с руководителями известных украинских IT-компаний. Она охватывает период от создания первого компьютера в Украине и по сегодняшний день, когда ІТ-сектор стал важным фронтом в противостоянии с Россией.

"Кайфую от творчества группы. Музыка мирового уровня", "Стильно, дорого, красиво. Не перестаете радовать. Теперь буду слушать 24/7", "Какой крутой трек! Удовольствие слушать и переслушивать! Соскучилась по именно такому вашему звучанию! Кайф!", "Это очень качественно. Никогда не думала, что мне нравится такая музыка. Ну и отдельная благодарность за видеоряд, цветокоррекция очень вкусная", "Звук, ритм, картинка, энергетика – мощно!", – восхитились работой звезд украинцы.

Недавно OBOZREVATEL сообщал, что Святослав Вакарчук и лидер группы "Massive Attack" Роберт Дель Ная представили ремикс на популярную песню "Обійми". Новая версия трека была выпущена в поддержку Украины. Все вырученные средства будут переданы для восстановления разрушенных домов в Киевской области.

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