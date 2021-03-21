Муж Сумской спел легендарный хит Олега Винника на "Голосі країни-11". Видео
Муж украинской актрисы Ольги Сумской Виталий Борисюк, который пришел покорять шоу "Голос країни-11", восхитил эффектным выступлением. Так, он вместе с Владимиром Кавериным исполнил на сцене шоу хит своего наставника Олега Винника – "Вовчиця".
Звездные судьи оценили номер, заявив, что это было восхитительно и очень профессионально. Тина Кароль также отметила, что Борисюк проявил себя очень хорошо и может составить огромную конкуренцию Виннику (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).
"Вы сегодня, Виталий, просто положили меня на лопатки. Вы составляете огромную конкуренцию сейчас Олегу Виннику", – заявила Кароль.
В результате, Олег Винник оставил в своей команде Виталия Борисюка. Владимир Каверин поблагодарил тренера и добавил, что певец на сцене – звезда, а в жизни – человек.
Как сообщал OBOZREVATEL:
участники "Голосу країни-11" довели Кароль до слез своим выступлением. Они исполнили ее песню под названием "Найти своих". Артистке настолько понравилась новая интерпретация композиции, что она не смогла сдержать слез.
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