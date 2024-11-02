Муж Оли Поляковой впервые рассказал, как сделал предложение певице: так теща сказала

Муж украинской певицы Оли Поляковой, бизнесмен Вадим Буряковский впервые рассекретил, как сделал предложение руки и сердца артистке. Предприниматель признался, что решил признаться любимой довольно спонтанно, и этому слегка помогла его теща.

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Об этом избранник знаменитости рассказал в интервью на YouTube-канале "Говорит Суханов". Он отметил, что Оля Полякова довольно тяжело открывается и начинает доверять мужчинам, поэтому их отношения прошли разные этапы.

"У нас получилось так, что дружба переросла в какие-то другие взаимоотношения. А потом они переросли в любовь", – сказал бизнесмен.

По словам Вадима Буряковского, он окончательно убедился, что готов сделать предложение Оле Поляковой, когда захотел приобрести ей дорогостоящее кольцо. Избранник знаменитости уже не вспоминает, как признался любимой. Однако в его памяти четко запечатлелось, что он подарил кольцо чуть ли не сразу после покупки.

"У нас это получилось довольно спонтанно. Нам нужно было быстренько делать свадьбу. Так теща сказала. А я же такой человек, пошел, купил обручальное кольцо, потому что свадьбу надо было делать", – рассказал бизнесмен.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Оля Полякова поразила, в каком состоянии провела концерт во Дворце Спорта.

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