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Муж Оли Поляковой впервые рассказал, как сделал предложение певице: так теща сказала

Анастасия Какун
Люди
1 минута
1,6 т.
Муж Оли Поляковой впервые рассказал, как сделал предложение певице: так теща сказала

Муж украинской певицы Оли Поляковой, бизнесмен Вадим Буряковский впервые рассекретил, как сделал предложение руки и сердца артистке. Предприниматель признался, что решил признаться любимой довольно спонтанно, и этому слегка помогла его теща.

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Об этом избранник знаменитости рассказал в интервью на YouTube-канале "Говорит Суханов". Он отметил, что Оля Полякова довольно тяжело открывается и начинает доверять мужчинам, поэтому их отношения прошли разные этапы.

"У нас получилось так, что дружба переросла в какие-то другие взаимоотношения. А потом они переросли в любовь", – сказал бизнесмен.

Муж Оли Поляковой впервые рассказал, как сделал предложение певице: так теща сказала

По словам Вадима Буряковского, он окончательно убедился, что готов сделать предложение Оле Поляковой, когда захотел приобрести ей дорогостоящее кольцо. Избранник знаменитости уже не вспоминает, как признался любимой. Однако в его памяти четко запечатлелось, что он подарил кольцо чуть ли не сразу после покупки.

"У нас это получилось довольно спонтанно. Нам нужно было быстренько делать свадьбу. Так теща сказала. А я же такой человек, пошел, купил обручальное кольцо, потому что свадьбу надо было делать", – рассказал бизнесмен.

Муж Оли Поляковой впервые рассказал, как сделал предложение певице: так теща сказала

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Оля Полякова поразила, в каком состоянии провела концерт во Дворце Спорта.

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