Муж Мозговой похудел на 30 кг после болезни COVID-19

Супруг Елены Мозговой – артист Дэвид Аксельрод – похудел почти на 30 килограммов с помощью спорта. В январе этого года он переболел коронавирусом и после этого решил приходить в форму.

Раньше его вес составлял 123,1 кг, а спустя полгода мужчина сбросил 29,2 кг и сейчас весит 93,9 кг. Соответствующий пост Аксельрод опубликовал на странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Меняться всегда сложно, но имея поддержку родных тебе людей – это уже 25% победы, потом уже идут: системность, питание и спорт. Моя мотивация – это счастье моих любимых девушек, их улыбки и любовь! -29,2 кг с момента как меня выписали из больницы, прошло уже полгода, для меня они уже пролетели... Хотя иногда мне казалось, что это уже невозможно", – написал муж Мозговой.

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Певец отметил, что лишние килограммы набрал, когда болел коронавирусом и после того, как выздоровел.

Коротко о знаменитости:

Дэвид Аксельрод – украинский певец, композитор. Финалист проекта "Шанс-4" (2005); "Ты – звезда" национального отбора на конкурс "Евровидение-2006";

Финалист первого сезона талант-шоу "X-Фактор", полуфиналист девятого сезона шоу "Голос страны" (2019), финалист национального отбора песенного конкурса "Евровидение" (2020).

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинский продюсер 47-летняя Алена Мозговая поделилась с поклонниками снимком, на котором показала своего супруга 38-летнего Владимира Ткаченко (Дэвида Аксельрода) с новой стрижкой. Знаменитость отметила, что ее возлюбленный снова выглядит на 18 лет.