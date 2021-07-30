Муж Мозговой похудел на 30 кг после болезни COVID-19

София Ковнир
София Ковнир
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Муж Мозговой похудел на 30 кг после болезни COVID-19

Супруг Елены Мозговой – артист Дэвид Аксельродпохудел почти на 30 килограммов с помощью спорта. В январе этого года он переболел коронавирусом и после этого решил приходить в форму.

Раньше его вес составлял 123,1 кг, а спустя полгода мужчина сбросил 29,2 кг и сейчас весит 93,9 кг. Соответствующий пост Аксельрод опубликовал на странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Меняться всегда сложно, но имея поддержку родных тебе людей – это уже 25% победы, потом уже идут: системность, питание и спорт. Моя мотивация – это счастье моих любимых девушек, их улыбки и любовь! -29,2 кг с момента как меня выписали из больницы, прошло уже полгода, для меня они уже пролетели... Хотя иногда мне казалось, что это уже невозможно", – написал муж Мозговой.

Видео дня

Певец отметил, что лишние килограммы набрал, когда болел коронавирусом и после того, как выздоровел.

Вес, который был у знаменитости
Вес певца на сегодняшний день
Дэвид Аксельрод в наши дни

Коротко о знаменитости:

  • Дэвид Аксельрод – украинский певец, композитор. Финалист проекта "Шанс-4" (2005); "Ты – звезда" национального отбора на конкурс "Евровидение-2006";

  • Финалист первого сезона талант-шоу "X-Фактор", полуфиналист девятого сезона шоу "Голос страны" (2019), финалист национального отбора песенного конкурса "Евровидение" (2020).

Как раньше выглядел Дэвид Аксельрод
Дэвид Аксельрод на сегодняшний день

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинский продюсер 47-летняя Алена Мозговая поделилась с поклонниками снимком, на котором показала своего супруга 38-летнего Владимира Ткаченко (Дэвида Аксельрода) с новой стрижкой. Знаменитость отметила, что ее возлюбленный снова выглядит на 18 лет.

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