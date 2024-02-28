Муж Леди Габриэллы Виндзор найден мертвым: что известно о Томасе Кингстоне и почему трагедия стала шоком для королевской семьи

Леди Габриэлла Виндзор, дочь двоюродного брата покойной королевы Елизаветы II, принца Майкла Кентского, потеряла мужа. 45-летний финансист Томас Кингстон был обнаружен мертвым в его доме в воскресенье, 25 февраля, но сообщили об этом только накануне. Новость мгновенно стала одной из самых обсуждаемых в британских СМИ.

Полиция расследует обстоятельства смерти, но пока ничего подозрительного не нашла, пишет Daily Mail. В заявлении Букингемского дворца говорится, что смерть молодого мужа Габриэллы Виндзор стала шоком для всей семьи.

"С глубокой грустью сообщаем о смерти Томаса Кингстона, нашего любимого мужа, сына и брата. Том был исключительным человеком, который приносил свет в жизнь всех, кто его знал. Его смерть стала большим потрясением для всей семьи, и мы просим вас уважать наше личное пространство, пока мы оплакиваем его смерть", – обратилась к подданным Леди Габриэлла Виндзор и семья покойного финансиста.

Кингстон женился на дочери принца и принцессы Майкл Кентских в 2019 году, и они прожили в счастливом браке пять лет, пока британец не был найден мертвым в Глостершире. Службы спасения прибыли на место происшествия вскоре после 18:00.

Предварительно известно, что признаков насильственной смерти или подозрительных обстоятельств не выявлено, но расследование продолжается.

В СМИ также обсуждают, насколько спокойно принц и принцесса Майкл Кентские отреагировали на новость о смерти своего зятя. Во вторник, незадолго до официального объявления о трагедии в семье своей дочери, они были замечены во втором ряду в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.

Напомним, Леди Габриэлла Виндзор и Томас Кингстон начали встречаться 10 лет назад, а предложение финансист сделал избраннице в 2018-м во время путешествия на остров Сарк. На их свадьбе была королева Елизавета II, принц Филипп, Кейт Миддлтон, принц Гарри и другие члены королевской семьи.

Церемония прошла в соборе Святого Георгия в Виндзорском замке. Леди Габриэлла надела четыре поразительных наряда, очень тепло общалась с гостями и признавалась, что свадьба стала для нее одним из лучших дней в жизни.

Следует добавить, что, хотя Томас Кингстон не был королевской крови, он всю жизнь общался с людьми, приближенными к Виндзорам. Как пишет Hello! Томаса подозревали в отношениях с Натали Хикс-Лоббек, одной из бывших подружек принца Уильяма, а также поговаривали о его романе с сестрой принцессы Кейт, Пиппой Миддлтон.

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