''Может приехать домой, когда хочет'': Квиткова рассказала об отношениях с Добрыниным после расставания

Не так давно стало известно, что блогер Даша Квиткова и телеведущий Никита Добрынин после 2,5 лет брака расстались. Пара воспитывает полуторагодовалого сына Льва и, по словам девушки, находится в здоровых родительских отношениях. Они часто созваниваются, чтобы обсудить ситуацию в стране и вопросы, связанные с ребенком.

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Об этом Квиткова сообщила в Instagram-stories, ведь многих подписчиков интересует данная тема. Бизнес-вумен подчеркнула, они никуда не ходят вместе, но стараются сохранить теплые взаимоотношения ради наследника (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Мы в нормальных, человеческих, родительских отношениях. Мы оба переживаем за нашего сына, за ситуацию в стране. Мы звоним один одному, общаемся по поводу нашего сына. Никита может приехать домой, когда хочет, увидеть ребенка, когда я есть. Мы нормально разговариваем, но никуда не ходим вместе", – удовлетворила любопытство фанатов молодая мама.

Также поклонники хотят знать, свободно ли сердце Даши и планирует ли она в ближайшее время строить новые отношения. Блогер подчеркнула – загадывать наперед она не будет, так как сейчас ей комфортно находиться в одиночестве. Победительница "Холостяка" уделяет все время своему развитию и Льву.

"Мое сердце никого и ничего не ищет. Мое сердце абсолютно ничего не загадывает. Сейчас я наслаждаюсь, уделяю время себе, сыну, занимаюсь своей работой и бизнесом", – поведала Квиткова. После отдыха на Мальдивах она с головой погрузилась в бытовые и рабочие дела.

Напомним, Никита и Даша расписались в мае 2020, а торжественная свадебная церемония прошла в августе того же года. 13 июля 2021 у пары родился сын. В сентябре 2022 года знаменитости рискнули на важный шаг – венчание.

Недавно OBOZREVATEL писал, кто оплатил Квитковой элитный отдых на Мальдивах. Как отметила Даша, она никогда не посягала на бюджет экс-партнера, так как имеет неплохой заработок и может сама себя обеспечить. В месяц девушка имеет около 30-40 тысяч долларов.

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