'Может откроют глаза': Камалия заговорила о 'хороших россиянах' и призналась, готова ли их видеть в украинском инфопространстве

Украинская певица Камалия поделилась своим мнением по поводу так называемых "хороших россиян" и их присутствия в украинском информационном пространстве. Она считает, что те, кто открыто поддерживает Украину, могут играть важную роль в борьбе с российской пропагандой.

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Камалия призналась в интервью "Люкс ФМ", что готова видеть таких персон как Алла Пугачева и Максим Галкин в Украине, несмотря на то, что эти люди все еще остаются россиянами. Таким образом, для певицы "хорошие россияне" все же существуют.

"Я считаю, что эти люди, которые поддерживают Украину и говорят об этом открыто, то welcome to Ukraine. Потому что они информируют других... Потому что большая пропаганда в России идет, и большое влияние, зомбирование, информативное зомбирование. И у нас идет не только физическая война, но у нас идет информационная война. Поэтому если мы будем больше рассказывать правду, говорить на весь мир, и также "хорошие россияне" будут выражать свою точку зрения, то может большинство людей в России откроют глаза, и может это ускорить как-то окончание войны", – рассказала свое мнение Камалия.

По ее словам, информационная война не менее важна, чем физическое противостояние на фронте. Отдельно певица прокомментировала также возможное возвращение в украинский шоу-бизнес Светланы Лободы и Веры Брежневой. По ее словам, она имеет неоднозначное отношение к этому вопросу.

"Относительно Лободы, она много помогала: ВСУ, благотворительность, но Брежнева – под вопросом. Я не знаю точно, я же не живу ее жизнь, я не знаю, какие там подводные камни есть в ее жизни. Но Лобода... я знаю, что там много факторов. Она отказалась выступать в России, она всегда на своих выступлениях поддерживает Украину, она собирает средства, она помогает ВСУ, она помогает людям, занимается благотворительностью, несет информацию об Украине положительную, поэтому я считаю, что по поводу Лободы у меня нет вопросов", – отметила певица.

Ранее OBOZ.UA писал, что Камалия рассекретила, чем занимается ее непубличная мама. Артистка рассказала, что ее родственница овладела новой для себя профессией.

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