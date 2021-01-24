Мозговая показала архивные кадры с отцом – легендарным композитором

Украинский продюсер Алена Мозговая поделилась с пользователями сети архивными кадрами, на которых она позирует со звездным отцом – легендарным композитором Николаем Мозговым.

На официальной странице в Facebook артистка опубликовала коллаж, на котором она запечатлена с отцом в разном возрасте: от младенчества до юного возраста (чтобы посмотреть его, доскролльте до конца страницы).

"А время – оно не лечит ... Оно не латает раны, оно просто закрывает их сверху марлевой повязкой новых впечатлений, новых ощущений, жизненного опыта. И иногда, зацепившись за что-то, эта повязка слетает, и свежий воздух попадает в рану, даря ей новую боль ... и новую жизнь ... Время – плохой врач. Заставляет забыть о боли старых ран, нанося все новые и новые ... Так и ползем по жизни, как его израненные солдаты ... и с каждым годом на душе все растет и растет количество плохо наложенных повязок ", – процитировала Алена Эрих Марию Ремарк.

Поклонники Мозговой выразили свои соболезнования в комментариях и заявили, что потеря родного человека – это самое ужасное, что может произойти в жизни человека.

"Да, время не лечит, всю боль потери остается с нами", "С каждым днем – все хуже ... И слов не хватит выразить боль", "Замечательные фото, хорошая память", – писали пользователи сети в Facebook.

Стоит отметить, что Николай Мозговой – украинский эстрадный певец, композитор, народный артист Украины, который скончался 30 июля 2010 года от остановки сердца. Артист стал известный благодаря таким композициям: "Край, мій рідний край", "Минає день, минає ніч", "Знов я у гори іду", "Зачаровані слова".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Алена Мозговая высказалась о протестах, которые устроили под Кабмином звезды представители музыкальной индустрии.