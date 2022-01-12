Мозговая и Пономарев поздравили дочь с 28-летием. Фото

Известный украинский продюсер Алена Мозговая показала пользователям сети, как ее старшая дочь Зоя, которой исполнилось 28 лет, менялась со временем. Она показала детский снимок девочки и сравнила его с фото, сделанное недавно.

Соответствующее поздравление Мозговая опубликовала на личной странице в Facebook. Также к поздравлениям присоединился популярный украинский певец, экс-возлюбленный Алены Мозговой и приемный отец Зои Александр Пономарев. Он разместил совместное фото с ней в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Моя уже взрослая, но для меня всегда маленькая, доченька сегодня празднует 28 лет! Благодарю тебя, Боже, что подарил встречу с такой незаурядной личностью", – написала Алена.

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Звездная мама пожелала своей дочери мужества, терпения и мудрости.

В свою очередь, Александр Пономарев коротко написал Зое: "Сегодня День рождения у Зои! Поздравляю тебя, доченька", – написал певец. Отметим, что за 10 лет брака с Мозговой певец растил девочку, как родную дочь и до сих пор поддерживает с ней хорошие отношения.

Пользователи сети поддержали Мозговую и Пономарева, и принялись писать поздравления в комментариях.

"Счастья и здоровья красавице", "Поздравляем", "С именинницей, лучших пожеланий", "С днем рождения вашу старшую дочь! Самое главное – крепкого здоровья и легкой, счастливой женской судьбы", "Искренние поздравления", "Поздравляю", "Безграничного счастья вам и вашим детям", – пишут люди.

Коротко о знаменитостях:

Алена Мозговая – 47-летняя украинский музыкальный продюсер. Родом из Киева. Была одним из организаторов и основателей украинского фестиваля "Песня года". У Мозговой кроме дочери Зои, есть еще – Евгения (от певца Александра Пономарева) и Соломия (от артиста Дэвида Аксельрода).

Александр Пономарев – 48-летний украинский эстрадный певец, композитор. Родом из Хмельницка. Народный артист Украины (2006). Около 10 лет состоял в гражданском браке с Аленой Мозговой, которая родила ему еще дочь Евгению.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Алена Мозговая потеряла 22 килограмма за шесть месяцев благодаря низкоуглеводному питанию, отказу от алкоголя и уменьшения порций