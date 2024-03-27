Монро, которая боялась говорить по-украински в 2014 году, показала невероятную трансформацию: меня травили бы больше, чем Азарова

Украинская шоувумен Монро продемонстрировала свою невероятную 10-летнюю трансформацию сознания касательно языкового вопроса. Если еще в 2014-м звезда боялась разговаривать на украинском, потому что "ее заср*ли бы больше, чем Николая Азарова" – экс-премьера-коллаборанта, то уже сейчас звезда в совершенстве владеет родным языком.

Артистка подчеркнула, что государственный язык учила с 4 по 11 класс, но как второй основной. В жизни же она привыкла говорить по-русски. Видео с поразительной разницей появилось в профиле Монро.

"Нет ничего невозможного для человека с интеллектом и сознанием", – прокомментировала пост Монро.

Во время интервью 2014 года она только смеялась над возможностью выйти в эфир, разговаривая на украинском языке.

"Представьте, у меня идет интервью или прямой эфир, и говорят: "Монро, отвечайте по-украински", а я начинаю говорить несвязную речь. Меня обоср*т больше, чем Азарова", – шутила артистка.

Во второй части видео Монро уже свободно выражает мысли о равенстве в стране на родном языке. Сейчас публичные разговоры на украинском даются ей легко, а в комментариях подчеркнули, насколько красиво звучат слова из уст шоувумен.

"По-украински просто потрясающе. Шарм", "Изящно и сексапильно! Вот это трансформация. Желаю всем русскоязычным щебетать на соловьином", "Два разных человека", "Вы крутая", "Какая же вы молодчина", "Язык настолько меняет идентичность. На русском большинство звучат как быдлота, украинский же ласкает слух", – высказались украинцы в комментариях.

Как писал OBOZ.UA ранее, Монро много лет находится в процессе трансгендерного перехода, но из-за обучения на клинического психолога и полномасштабного вторжения России ей пришлось посетить военкомат.

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