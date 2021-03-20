Моника Беллучи снялась в элегантном платье с декольте. Фото

56-летняя итальянская актриса Моника Беллуччи снялась в новой фотосессии для итальянского бренда Dolce&Gabbana и продемонстрировала элегантный образ в черном наряде с декольте.

Он хорошо подчеркнул талию знаменитости. Соответствующее фото Беллуччи опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, актриса позировала на камеру в длинном платье с разрезом в области груди и на бедре. Свой лук звезда дополнила золотой сумкой, которую держала в руках.

Кроме того, Беллуччи для съемки распустила волосы и красиво их уложила, а на лице сделала насыщенный макияж с нюдовой помадой на губах. Отметим, что в кадре на фоне виднеются горы и вода.

Пользователи сети оценили новый снимок актрисы и подчеркнули, что она выглядит шикарно.

"Такая красивая и элегантная", "Прекрасная", "Крутая мадам", "Горячая", – пишут люди в комментариях.

Напомним, Моника Беллуччи – итальянская актриса и модель. Известность в кино Беллуччи принесли такие фильмы как "Дракула", "Малена", "Матрица: Перезагрузка" и "Матрица: Революция", "Страсти Христовы", "Братья Гримм", "007: Спектр", "Астерикс и Обеликс: Миссия "Клеопатра".

Как сообщал OBOZREVATEL: