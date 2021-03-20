Моника Беллучи снялась в элегантном платье с декольте. Фото
56-летняя итальянская актриса Моника Беллуччи снялась в новой фотосессии для итальянского бренда Dolce&Gabbana и продемонстрировала элегантный образ в черном наряде с декольте.
Он хорошо подчеркнул талию знаменитости. Соответствующее фото Беллуччи опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
Так, актриса позировала на камеру в длинном платье с разрезом в области груди и на бедре. Свой лук звезда дополнила золотой сумкой, которую держала в руках.
Кроме того, Беллуччи для съемки распустила волосы и красиво их уложила, а на лице сделала насыщенный макияж с нюдовой помадой на губах. Отметим, что в кадре на фоне виднеются горы и вода.
Пользователи сети оценили новый снимок актрисы и подчеркнули, что она выглядит шикарно.
"Такая красивая и элегантная", "Прекрасная", "Крутая мадам", "Горячая", – пишут люди в комментариях.
Напомним, Моника Беллуччи – итальянская актриса и модель. Известность в кино Беллуччи принесли такие фильмы как "Дракула", "Малена", "Матрица: Перезагрузка" и "Матрица: Революция", "Страсти Христовы", "Братья Гримм", "007: Спектр", "Астерикс и Обеликс: Миссия "Клеопатра".
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее Моника Беллуччи разозлила поклонников своим фото в сети. На кадре знаменитость позирует в наряде от Dolce&Gabbana, а на ее коленях лежит мужчина.
Беллуччи поделилась с поклонниками снимком, на котором позировала в сексуальном боди для известного ювелирного дома Cartier. Она восхитила фанатов эффектным образом.