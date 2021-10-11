MONATIK встретит Новый год в Майами и выступит на Таймс-сквер. Подробности

MONATIK (Дмитрий Монатик), песни которого звучат на жарких "вечериночках", объявил о третьем мировом туре. Певец планирует дать выступления в самых больших городах Соединенных штатов.

Только за январь Дмитрий споет на концерте в Майами, Атланте, Хьюстоне, Лос-Анджелесе, Сиэтле, Чикаго и Нью-Йорке. О MONATIK: JOMO USA TOUR 2022 подробно рассказала пресс-служба певца.

Отметим, что два года назад Монатик уже выступал в США. В пресс-службе артиста утверждают, что билеты "разлетались" задолго до концерта.

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Американцев ждут оригинальные танцевальные постановки и современное студийное саунд-звучание.

Стало известно, что тур певца по Штатам стартует в новогоднюю ночь в Майами, а продолжится в Атланте и Хьюстоне. Также певец посетит Лос-Анджелес. Любопытно, что в прошлый раз украинский артист стал единственным из СНГ, которого лично пригласили в офис Apple Music.

После сольных шоу в Сиэтле и Чикаго, Дмитрий Монатик отправится в Нью-Йорк, где завершит тур по США выступлением на Таймс-Сквер.

Билеты на шоу MONATIK в Штатах уже доступны на официальном сайте артиста.

OBOZREVATEL ранее сообщал, что MONATIK показал редкие кадры с сыном, которые растрогали сеть. Его ребенок, отвечая на вопрос, кем бы он хотел стать в будущем, сказал: "Папой".