MONATIK рассказал о пикантном курьезе с фанаткой: она была голой

Украинский певец и танцор Дмитрий Монатик вспомнил о пикантном курьезе с одной из своих фанаток. Девушка попросила музыканта сфотографироваться с ним, однако уже через несколько секунд артист увидел ее голой.

О необычном инциденте с поклонницей Дмитрий рассказал журналистам программы "Зірковий шлях". Он признался, что не может забыть эту забавную ситуацию спустя долгое время.

Из-за масштабной популярности вокалиста его часто узнают на улицах. MONATIK поделился, что всегда положительно реагирует на просьбы людей сфотографироваться или дать автограф, поскольку считает это частью своей профессии. Однако порой, обычное желание сделать совместное селфи может закончиться очень неожиданно.

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Так, во время гастролей в Одессе, когда Дмитрий обедал в ресторане, к нему подошла молодая девушка и попросила его сфотографироваться с ней. Музыкант любезно согласился.

"Я всегда с удовольствием соглашаюсь, потому что это моя профессия, я хотел быть узнаваемым и все делал для этого. Она открывает телефон, ставит его передо мной, а там ее фото, где она голая", – вспомнил певец.

Несмотря на шок и удивление, MONATIK все же сделал фото с нескромной фанаткой.

"Ох, я помню мне так неудобно стало. У меня еще такой ситуации не было", – со смущением признался артист.

Коротко о знаменитости:

MONATIK (Дмитрий Сергеевич Монатик) – украинский певец, танцор, композитор и автор песен. Возраст – 33 года. Семейное положение – женат, имеет двух сыновей. По образованию – юрист.

Кроме стремительной песенной карьеры, Монатика знают еще и как участника талант-шоу и танцевальных проектов "Х-Фактор", "Танцуют все", "Звездный ринг".

Дмитрий Монатик был судьей проекта "Танці з зірками", а также звездным тренером в шоу "Голос. Дети" в 2016 и 2017 годах, а в 2019 году – тренером в шоу "Голос страны".

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что MONATIK встретит Новый год в США, выступая на Таймс-сквер. Артист объявил о третьем мировом туре.