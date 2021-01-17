Monatik показал 'магическое' фото с отдыха на Мальдивах

Украинский артист Monatik рассказал интересную историю, которая произошла с ним и его семьей ночью во время отдыха на Мальдивах. Артист стал свидетелем "светящегося" пляжа голубыми огоньками.

На странице в Instagram Monatik поделился с пользователями сети увлекательной историей о том, как он впервые увидел во время отдыха на Мальдивах фитопланктонов – морские "светлячки", которые расположены на берегу океана. Артист сравнил это явление "космосом под ногами".

Свою публикацию Monatik дополнил снимками, сделанными во время заплыва на каяках.

"Вчера ночью наша семья стала свидетелем истинной магии, которую дарит природа. Чувства от увиденного словами не описать. Могу сказать лишь, что это именно тот, уносящий в космос момент, когда звезды и на небе и прямо под ногами! Невозможно красиво, до мурашек! Пользуясь случаем загадал миллион желаний. Ещё бы. Столько звезд упало", – подписал снимки певец.

К слову, в отпуск на Мальдивские острова Monatik отправился вместе со своей семьей: супругой Ириной и двумя сыновьями – 5-летним Даниилом и 4-летним Платоном.

А не так давно OBOZREVATEL сообщал о том, что жена Monatik показала видео с отдыха на Мальдивах с сыновьями.