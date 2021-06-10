MONATIK похвастался женой в коротких шортах. Фото

Популярный украинский исполнитель MONATIK (Дмитрий Монатик) поделился солнечными фото с отдыха в Греции, на которых позировал со своей женой Ириной. Супруга музыканта была в стильном костюме – черные короткие шорты и рубашка свободного кроя.

На своей странице в Instagram исполнитель опубликовал соответствующие кадры (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы). Он также признался в своих чувствах к избраннице, написав под фото комплимент для нее.

"Невозможно красиво вокруг... Особенно слева от меня", – говорится в подписи к снимкам.

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"Любимые!", "Очень красивые", "Шикарные", "Где это вы?", "Какие вы невероятные", "Не жарко в черном?", "Как же вам повезло друг с другом", "Какие вы классные! Одно восхищение! Хочу мужа,как Монатик! Счастья вам!" – написали в комментариях восторженные фанаты.

Коротко о знаменитости:

Дмитрий MONATIK – украинский певец, танцор, хореограф, автор песен, композитор. Наставник украинского вокального талант-шоу "Голос. Дети" и "Голос страны".

В апреле 2019 года MONATIK выпустил самый масштабный клип в своей карьере. Ролик снят на песню "Love it ритм" – заглавный сингл стадионного шоу.

С супругой Ириной артист воспитывает двоих сыновей – Даниила и Платона.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее MONATIK удивил фанатов не только зажигательным танцем, но и новой прической – он сделал ирокез. Так, поклонники отметили, что ему "пора бы сняться в кино".