'Монархия в надежных руках'. Принц Уильям с бородой покорил сеть: женщины не могут сдержать эмоций

Член королевской семьи Великобритании принц Уильям встретился с солдатами Валлийской гвардии на Солсберийской равнине. Они демонстрировали Его Высокости свои навыки использования стрелкового оружия и управления дронами, однако внимание общественности привлекли далеко не умение военнослужащих.

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Сын короля Чарльза III покорил сеть своим внешним видом, потому что решил не сбривать бороду. Соответствующие фотографии появились на Instagram-странице принца и принцессы Уэльских, в комментариях к которым женщины не сдерживали эмоций.

"После двух замечательных лет проведения исторических церемониальных мероприятий, Валлийские гвардейцы вернулись в свои жизненно важные оперативные роли. Их специализированные подразделения сегодня проходили тренировки, демонстрируя навыки по боевой стрельбе и использованию беспилотников, которые усиливают их возможности", – говорится в сообщении.

Принц Уильям предстал перед камерой в военной форме и бронежилете. На опубликованных фото видно, что внук королевы Елизаветы II пообщался с армейцами и присоединился к некоторым тренировкам. Однако особый восторг сети вызвал его внешность, а точнее – борода.

"Монархия в надежных руках".

"Обожаю Уильяма с бородой!"

"Да, это официально, принц Уильям с бородой – самый горячий принц Уильям".

"Вот так выглядит настоящий мужчина! Принц Уильям будет великим королем".

Следует отметить, что в 2023 году принц Уэльский получил звание почетного полковника Валлийского полка. Соответствующее решение принял король Чарльз III.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что принц Уильям оценил состояние больной раком Кейт Миддлтон, которая почти не выходит на публику.

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