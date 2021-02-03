Молодая жена Павлика прокомментировала возраст мужа, вспомнив Пугачеву
Молодая жена украинского артиста Виктора Павлика Екатерина Репяхова решила ответить всем хейтерам, которые говорят на ее мужа, что он старый. Она сделала это с помощью видео Аллы Пугачевой.
Так, в нем певица высказалась о старости. Соответствующий ролик Репяхова опубликовала на странице в Instagram-stories (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
"Когда про ВП пишут, что он старый", – коротко подписала видео супруга Павлика.
Как стало известно, в видео Пугачева заявила, что в последнее время пошла тенденция обвинять ее в старости. По словам артистки, она не виновата в этом и поэтому на сегодняшний день живет и наслаждается каждым мгновением.
Кроме того, знаменитость добавила, что для нее важно, чтобы ее ноги ходили, и чтобы она могла прожить и почувствовать важные моменты.
Напомним, что Екатерина Репяхова и Виктор Павлик не так давно показали фото со своей росписи. Пара обменялась обетами еще 29 мая 2020 года.
Позже Репяхова сообщила, что они с артистом отменили свадьбу из-за пандемиим коронавируса. Пара планировала устроить теплый семейный праздник в кругу близких и друзей 18 августа.
Как сообщал OBOZREVATEL, украинский артист Виктор Павлик и его молодая супруга Екатерина Репяхова ждут ребенка. Это будет первенец у пары. Девушка показала поклонникам трогательные снимки с животом.