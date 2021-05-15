Молодая жена 54-летнего Касселя прилетела в Киев для съемок. Фото

Известная модель и супруга французского актера Венсана Касселя 24-летняя Тина Кунаки засветилась в Украине и показала несколько кадров, для чего приехала в столицу. Звезда прилетела в Киев для съемок в рекламе, однако какого именно бренда, не уточняется.

Соответствующие кадры с Киева Кунаки опубликовала на своей странице в Instagram. Модель показала несколько фото и видео со съемок. С бэкстейджа рекламы видно, что французская звезда появилась в черных кожаных брюках и блузке с объемными рукавами (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Поклонники Кунаки пришли в восторг от того, что известная модель приехала в Киев. Звезду поприветствовали в Украине и пожелали хороших и продуктивных рабочих дней в столице.

"Добро пожаловать в Украину, милая", "Супер! Вы в Киеве! Рада видеть вас у себя на родине! Вы прекрасны", "В Киеве? О Боже", – писали поклонники под снимками Кунаки.

К слову, Венсан Кассель женился на Тине Кунаки 24 августа 2018 года. Разница в возрасте пары составила почти 31 год. В январе 2019 года модель подтвердила, что ожидает ребенка, опубликовав пляжные снимки. А весной звездная пара стала родителями дочери Амазони.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Венсан Кассель попал в аварию в селе Арбонн, Франция. Артиста доставили в частную больницу с травмами лица.