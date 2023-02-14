Могилевская в День святого Валентина впервые раскрыла имя своего любимого: у нас сегодня двойной праздник

Известная украинская певица Наталья Могилевская 14 февраля, в День святого Валентина, впервые раскрыла имя своего таинственного избранника. Любимого мужчину артистка встретила во время полномасштабной войны.

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Сегодня, как подчеркнула звезда, для нее и ее спутника двойной праздник, ведь мужчину зовут Валентин. О чувствах к нему Могилевская рассказала в эфире телемарафона новостей.

"Я буду отмечать День Валентина... Мое сердце открылось невероятной любви, очень красивой, и его зовут Валентин! Потому у нас двойной праздник!" – с улыбкой сообщила поклонникам народная артистка Украины.

Кроме того, ко Дню святого Валентина знаменитость сделала подарок для своих фанатов – выпустила украиноязычную версию хита нулевых "Любила". Перевод Могилевская сделала самостоятельно. Призналась, что потратила на него всего 15 минут. Трогательную композицию певица посвятила всем влюбленным во время войны, к числу которых входит и сама исполнительница.

"Эта песня была представлена слушателям еще в 2008 году. Сегодня я решила, что хочу дать ей продолжение жить. Для кого-то это совсем новая песня. Я ее перевела для спектакля "Доньки". Потому что этот спектакль переполнен любовью, желанием стать матерью. Мне хотелось, чтобы эта песня пелась в финале спектакля. Там очень красивые слова... Тот перевод я сделала за 15 минут самостоятельно", – прокомментировала Могилевская.

Как писал OBOZREVATEL, в декабре 2022 года Могилевская презентовала новый спектакль "Доньки". Для него команда артистки создала афишу, на которой разместила две фотографии вокалистки в разном настроении. Фанаты знаменитости решили превратить плакат в мем, использовав всю свою креативность и творческий подход. Селебрити оценила чувство юмора своей аудитории.

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