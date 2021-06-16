Могилевская снялась в стильном костюме за 2300 гривен. Фото

Украинская певица Наталья Могилевская поделилась с поклонниками снимком, на котором продемонстрировала яркий образ. Артистка появилась на публике в стильном летнем костюме от бренда FLO outfits стоимостью 2300 гривен.

Соответствующее фото знаменитость опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). Фанаты оценили лук звезды и засыпали ее комплиментами.

Могилевская позировала на камеру в желтом костюме, состоящем из брюк-клеш и кофты. Также певица дополнила образ сумкой-карманом, декоративным шнурком и кроссовками на толстой подошве.

"Как вам желтый костюмчик от моей любимой подруги? Бегите срочно покупать", – подписала кадр артистка.

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Пользователям сети очень понравился аутит Могилевской. Они оставили множество приятных комментариев под публикацией.

"Какая красивая. Всегда в форме. Стильная. Топ", "Красотка", "Натусик, ты великолепная", "Костюмчик прелесть и цвет лета", – пишут люди.

Коротко о знаменитости:

Наталья Могилевская – певица, актриса, телеведущая и продюсер. Звезда выпустила свой первый музыкальный альбом "Ла-ла-ла" в 1997 году. В 2004 году певица получила звание народной артистки Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинская исполнительница Наталья Могилевская, которая решила принять участие в челлендже фитнес-тренера Аниты Луценко, рассказала, на сколько похудела за неделю. Так, по словам артистки, она скинула 1,5 килограмма.