Могилевская подогрела слухи о романе с известным миллионером. Видео

Украинская певица Наталья Могилевская поделилась трогательным видео с известным миллионером Олегом Рыжовым, с которым ей приписывают роман.

Так, на нем пара в обнимку идет по заснеженным улицам Киева, после посещения литературного вечера. Соответствующий ролик Могилевская опубликовала на личной странице в Instagram (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

"Ваня Ехимов пригласил нас на свои чтения... Я хотела прочесть там Рыбчинского, но Олег меня не пустил. А сам выходил на сцену и читал Рождественского. Он просто не хотел, чтобы я его затмила", – заявила Могилевская.

После этого Наталья и Олег сели вместе с машину. Мужчина также нежно поцеловал руку звезды на камеру.

Напомним: в 2019 году Наталья Могилевская призналась, что она не одинока и у нее есть любимый человек. Однако называть его имя артистка не захотела, объяснив это тем, что "сразу станет ясно, кто он и какова его профессия".

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская певица Наталья Могилевская презентовала новую песню и клип под названием "Натусик". В сети поклонники бурно отреагировали на ролик артистки и многие раскритиковали ее.