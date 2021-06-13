Могилевская поделилась, на сколько похудела за неделю

Украинская исполнительница Наталья Могилевская, которая решила принять участие в челлендже фитнес-тренера Аниты Луценко, рассказала, на сколько похудела за неделю. Так, по словам артистки, она скинула 1,5 килограмма.

О своих изменениях в весе Могилевская делиться с подписчиками в Instagram. Звезда рассекретила, что с помощью диеты она смогла увидеть на весах 75 килограммов.

"Извините, долго не писала, так как были гастроли. Но тем не менее я держалась, была на диете. Мой новый результат – 1,5 кг. Анита, Анита Луценко, моя дорогая, 1,5!" – сообщила артистка в фотоблоге.

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В результате Могилевская хочет похудеть на 4 килограмма до конца июня, в чем ей поможет Анита Луценко. Со своей стороны, фитнес-тренер заявила, что артистка с легкостью скинет лишний вес.

Коротко о знаменитости:

Наталья Могилевская – певица, актриса, телеведущая и продюсер. Звезда выпустила свой первый музыкальный альбом "Ла-ла-ла" в 1997 году. В 2004 году певица получила звание народной артистки Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Могилевская рассказала, на сколько хочет похудеть и с помощью чего. По словам артистки, она набрала лишний вес на карантине и готова начать борьбу с ним.