'Моего ребенка гнобят' – 'Мою дитину зґвалтували': блогерша доступно объяснила разницу между украинцами и россиянами

Украинская блогерша по имени Екатерина доступно объяснила, почему россияне и украинцы – не один народ. В коротких фразах она передала проблемы, волнующие граждан страны-агрессорки и мирных украинцев после начала полномасштабной войны.

Автор также написала пост, где подчеркнула, что соседскому народу не понять того, что переживают граждане независимой страны в течение более 2 месяцев ежедневных атак со стороны РФ. С сообщением, набравшим уже более 46 тысяч лайков, можно ознакомиться в ее Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Блогерша начала с того, какие проблемы в отношении детей россиян за границей их волнуют, а также какая судьба постигла украинских малышей и подростков после "освобождения" Россией: "Моего ребенка гнобят" и "Мою дитину зґвалтували".

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Также она высмеяла недовольство путинистов из-за мирных акций во всем мире в поддержку Украины и добавила, что пока их беспокоят "сектанты", украинцы сталкиваются с вооруженными захватчиками прямо на улицах родного города.

Еще в посте говорится, что пока пропагандисты жалуются на пробитые колеса автомобилей со знаками "Z" или просто российскими номерами, машины украинцев расстреливают с детьми и мирными людьми в салонах.

Возвращаясь к теме детей, автор указала, что оккупанты оставили на детских площадках мины и растяжки, поэтому недовольство россиян из-за того, что с их малышами не играют возле качель, звучат нелепо.

И в то время, пока путинисты жалуются на "русофобию" в мире, цивилизованные страны наблюдают, как в 2022 году военные преступники одобряют, совершают и пропагандируют геноцид в Украине : убивают, пытают насилуют и унижают.

"Меня не впускают в кафе, потому что я россиянин", – кричат путинисты. "Мене не випускають з підвалу, через те, що я українець", – звучит им в ответ.

"В вашей жизни нет сирен, которые предупреждают о воздушной тревоге. В вашей жизни нет комендантского часа, когда ты должен быть уже дома и сидеть с выключенным светом. Над вашей головой не пролетают свистящие ракеты. Вы не знаете какого это, когда в ваш дом приходят вооруженные люди и просто издеваются над вами на глазах у ваших детей", – написала автор.

Ранее OBOZREVATEL писал, что реперша Alyona Alyona наглядно объяснила разницу между блогерами Украины и России. Пост также был представлен в картинках.