Модель с 15-м размером груди улетела в Доминикану и показала фото в купальнике

Украинская модель с 15-м размером груди Инна Горячковская отправилась отдыхать в Доминикану.

На своей странице в Instagram она активно делится фотографиями и видео с пляжа, а также с номера в отеле. Кроме того, украинка уже успела опубликовать несколько stories, на которых позировала в красном купальнике (кадры можно посмотреть ниже).

"Я сегодня немного обгорела на солнце, но ничего страшного", – пожаловалась девушка.

Инна Горячковская является моделью плюс-сайз и стала "Мисс Украиной 2019". Также она участвовала в программе "Богиня шопинга" и "Званный ужин". Знаменитость активно ведет блог в социальной сети Instagram, где размещает смелые и откровенные кадры.

К примеру, недавно украинка похвасталась подписчикам, что целый день провела в тренажерном зале. На ней были обтягивающие лосины, полосатая майка и светлые кроссовки. Модель также продемонстрировала, как занимается на беговой дорожке.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинка с двухметровыми волосами стала звездой сети. 36-летняя Алена Кравченко регулярно делится с подписчиками личными фотографиями, позируя каждый раз в совершенно разных образах.