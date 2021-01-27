Модель Playboy напала с ножом на подругу

Российская модель Playboy Кристина Козина напала с ножом на свою приятельницу. Девушки вместе отдыхали и поссорились.

Об этом сообщает издание "МК". По словам инсайдеров, на момент происшествия Козина находилась вместе с подругой в ее квартире. Девушки веселились и распивали алкогольные напитки. Однако в какой-то момент что-то пошло не так – Кристина схватилась за нож и ударила приятельницу по руке.

Пострадавшая сразу обратилась в правоохранительные органы. Спустя некоторое время Козина была задержана. Сейчас она находится под подпиской о невыезде.

К слову, по данным Пресненского районного суда Москвы, Козина уже была судима – по статье о незаконном хранении кокаина без цели сбыта в значительном размере. В приговоре по делу о незаконном приобретении наркотиков значится, что она имеет среднее образование и не трудоустроена.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский актер, известный по сериалам "Интерны" и "Кухня" Джан Бадмаев напал на прохожего на станции метро "Театральная" в Москве.