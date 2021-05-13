Много антиквариата и огромный сад: как выглядит дом Дриса Ван Нотена внутри. Фото

В сети показали, как выглядит внутри роскошный загородный особняк известного бельгийского кутюрье и основателя одноименного бренда Дриса Ван Нотена. Недвижимость расположена в Лиере, недалеко от Антверпена.

Дом был построен в 1840-х годах, а дизайнер интерьера Герта Воорджанс создала в нем уникальный дизайн в стиле неоклассицизма. Об этом пишет издание Jetsetter (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Сам же кутюрье после покупки особняка привез туда много изысканного антиквариата, который был куплен им в Париже и Брюсселе. Кроме того, в неординарном дизайне также можно заметить любовь Дриса Ван Нотена к разнообразным узорам и экзотической графике.

На территории есть парк размером в 55 акров, из которого мужчина сделал настоящий современный Эдем.

"Здесь есть розы, георгины, живые изгороди, у нас 50 различных видов гортензий. Все цветет в разное время года, и мы проводим здесь время даже в самые холодные месяцы.

На протяжении многих лет я разделял свою работу дизайнера и садовника так же, как церковь и государство, но я часто удивлялся, как эти два любимых мира моей жизни могут столкнуться и объединиться", – поделился своими размышлениями знаменитость.

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