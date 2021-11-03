'Мне было 15, ему – 23': бывшая Оксимирона обвинила его в изменах и насилии

Бывшая избранница российского рэпера Оксимирона по имени Вера сделала резонансное заявление. Она обвинила музыканта в изменах жене и в том, что он вступал в интимную связь с несовершеннолетней.

Соответствующий пост она опубликовала на личной странице в Instagram. Таким образом, она отреагировала на новый трек артиста, в котором идет речь о том, что происходило с музыкантом последние 10 лет (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

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Вера призналась, что вступала в интимную связь с рэпером, который был женат, когда еще не была совершеннолетней. Спустя время они стали официально встречаться, но вскоре разорвали отношения из-за измен.

"Наверное, ты тогда забыл, что началось все, когда мне было 15, тебе — 23 и ты уже был женат, а на момент отношений тебе было 27", — написала она.

Вера добавила, что она бы промолчала бы, но новый десятиминутный трек Оксимирона заставил ее отреагировать. Поскольку девушка не согласна с тем, что говорит в новой музыкальной работе рэпер.

Вскоре после публикации Вера удалила пост и опубликовала новый, в котором прояснила свою позицию. Она отметила, что ей необходимо было выразить свои чувства и эмоции в публичном пространстве, поскольку "другой человек десять лет рассказывает свою версию событий".

Вера утверждает, что все время после разрыва пары, ей было страшно проявлять себя в мире. Все потому что девушке казалось, что ее экс-возлюбленный "сказал всем, какой она жуткий монстр" и, что именно 19-летняя Вера "разрушила психику взрослому мужчине". Кроме этого, бывшая Оксимирона сильно боялась сказать лишнее, чтобы не навредить репутации хип-хоп исполнителя.

"Мне было страшно ляпнуть лишнего, потому что детали нашей истории могут испортить репутацию и что "та самая злая бывшая "Окси" станет моим единственным достижением в глазах общественности", – написала девушка.

Коротко о знаменитости:

Oxxxymiron (Оксимирон; настоящее имя – Мирон Фёдоров) – российский хип-хоп-исполнитель. Родился в 1985 году в Санкт-Петербурге. Основатель и бывший участник лейбла Vagabund. Прославился благодаря неординарным рифмам, метафорам и высоким словарным запасом. Эмигрировал в Германию в юном возрасте. Первый сольный альбом выпустил в 2010 году.

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