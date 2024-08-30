Мистические истории в жизни звезд: почему Бебешко умолял покойного Скрябина 'не прикалываться' и кто 'надиктовал' Могилевской песню

После обретения узнаваемости и многолетних выступлений на сцене, звезды шоу-бизнеса начинают верить в разнообразные приметы и знаки из потустороннего мира, помогающие им избегать неудач. Некоторые украинские артисты уверяют: неоднократно сталкивались с мистическими событиями в реальной жизни.

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Популярность певицы Натальи Могилевской была предсказана, а звукорежиссера Владимира Бебешко в течение длительного времени не оставлял в покое дух покойного Кузьмы Скрябина. OBOZ.UA решил рассказать о сверхъестественных историях, которые случались в жизни отечественных знаменитостей.

Наталья Могилевская

Во время интервью для проекта "Викриття.Післямова" на телеканале LIVE Народная артистка Украины призналась, что мистика преследует ее еще с юных лет. Она вспоминает, как в детстве один из медиумов предсказал ей успех в будущем.

По словам Натальи Могилевской, во взрослом возрасте сверхъестественное не исчезло из ее жизни. Она способна чувствовать вещи "чуть тоньше воздуха", а некоторые хиты созданы не ее силами.

"Иногда случаются интересные и ничем не объясняемые совпадения. А еще, например, я знаю, что одну песню точно написала не я, а мне ее надиктовали какие-то силы, потому что она была полностью от начала до конца выдумана за 6 минут, так не бывает", – поделилась певица.

Владимир Бебешко

Украинский звукорежиссер и музыкальный продюсер на одном из шоу рассказал, что певец Андрей Кузьменко, более известный под псевдонимом Скрябин, даже после смерти еще долго оставался на земле. Владимир Бебешко вспоминает, что усопший друг не оставлял его в покое.

"Когда отпевали Андрея на 9 дней, вся аппаратура в церкви отказывала, трещала. Ну там страшно просто. Мало того, мне обворовали машину, разбили стекло. Во Львове он просто не отпускал меня. Я был там, пока не пошел на могилу и не сказал: "Андрей, хватит прикалываться. Отпусти меня домой. Все, давай заканчивай это". Он не отпускал, творил чудеса просто", – рассказал мужчина.

Ольга Цыбульская

Не обошлось без мистики и в жизни 38-летней исполнительницы. Посещая премьеру украинского хоррора "Конотопская ведьма", Оля Цыбульская рассказала в интервью для Люкс ФМ о неожиданной встрече с мольфаром в нелегкий жизненный период: "Однажды я приехала на кастинг и не могла найти ответ на вопрос. Ко мне подошел мужчина и постучался в окно. После этого я опустила стекло, и он говорит: "Привет. Ты сомневаешься, но иди". Я говорю: "А ты кто? ", он отвечает: "Я мольфар". Совсем молодой парень. Я не знаю, откуда ему пришла эта информация".

Дополнительно исполнительница призналась: сама имеет ведьминские корни, ведь ее прапрадед был провидцем.

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