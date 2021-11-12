Мишина засветилась на публике в эффектном мини и добилась реакции Эллерта. Фото

Украинская актриса Ксения Мишина удивила фанатов новым образом в эффектном мини. Фотографию кинозвезды оценили не только поклонники, но и ее бывший возлюбленный, комик и сценарист Александр Эллерт.

Снова одинокая Мишина не раз баловала подписчиков в соцсетях пикантными фото. 32-летней красавице смело можно хвастаться длинными ногами и изящной фигурой. В этот раз на своей страничке в Instagram она предстала в откровенном наряде.

Первая украинская "холостячка" поделилась снимками с презентации премьер StarlightMedia.

"Ох и новиночки Вас ждут в 2022 на СТБ", – подписала фото Ксения.

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Сейчас на этом канале Мишина принимает участие в проекте "Україна має талант". Вместе с телеведущим Сергеем Притулой и танцором Евгением Котом она входит в судейский состав.

Для презентации актриса выбрала короткое черное платье в обтяжку. Дополнила образ сумочкой Prada и атласными туфлями Versace на огромном каблуке. Стоимость таких – около 35 тысяч гривен. Высота платформы подчеркнула красоту ног Ксении.

Пройти мимо такой куколки не смогли ни подписчики, ни Эллерт. Бывший знаменитости оставил под фото лаконичный и загадочный комментарий.

"Очень", – коротко написал он.

А вот остальные комментаторы были более многословны, чем бывший актрисы. Они усыпали Ксению комплиментами.

Реакция Эллерта на фото Мишиной не осталась незамеченной. У поклонников появилась надежда, что пара может возобновить отношения, но, скорее всего, только дружеские.

Отметим, о своем расставании пара сообщила 16 июля. Одновременно в соцсети они выставили публикации, по которым стало понятно, что "холостячка" и ее избранник больше не вместе. Они официально не комментировали случившееся.

Коротко о знаменитости:

Ксения Мишина – украинская актриса театра и кино родом из Севастополя.

Была участницей шоу "Танці з зірками" в паре с хореографом Евгением Котом, где они стали победителями.

Осенью прошлого года стартовал реалити-проект "Холостячка", в котором главной героиней была Ксения, выбрав в финале сценариста и комика Александра Эллерта.

Ксения воспитывает сына – девятилетнего Платона.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Ксения Мишина призналась в серьезных проблемах с психикой. Ее долгое время мучили панические атаки, апатия к жизни и высокое давление.

Также актриса раскрыла правду об отношениях с экс-возлюбленным Александром Эллертом.