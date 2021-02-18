Мишина повеселилась под песню российского рэпера в ночном клубе. Видео

Украинская актриса, главная героиня реалити "Холостячка" Ксения Мишина на одной из вечеринок повеселилась под песню российского рэпера Моргенштерна.

Вместе с ней развлеклась и известная певица Алина Паш. Соответствующее видео появилось на странице в Instagram-stories Мишиной (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, сначала в кадре появилась Паш, а затем и сама "холостячка". Они двигались под песню российского исполнителя Моргенштерна – Cristal & МОЁТ.

Напомним, Моргенштерн стал популярным в 2018 году, когда из видеоблогера переквалифицировался в музыканта и рэпера. Выпустив первый мини-альбом Hate Me – начал давать концерты и снимать провокационные клипы, в которых чаще всего появлялся в образе богатого парня, которого окружают девушки и слава.

Ксения Мишина – украинская актриса театра и кино. С августа по ноябрь 2019 участвовала в танцевальном шоу "Танці з зірками" в паре с хореографом Евгением Котом, став победителями проекта.

Первой весомой работой актрисы стала роль Камиллы в мелодраме "Искушение", а настоящее профессиональное признание она получила в 2019 году, сыграв роль Лидии Шефер в телесериале "Крепостная".

Кроме того, на телеканале СТБ 23 октября 2020 года стартовал проект о любви "Холостячка". За сердце главной героини Мишиной боролись 15 мужчин.

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