Мишина показалась поклонникам в королевском образе. Фото
Украинская актриса, главная героиня реалити "Холостячка" Ксения Мишина поделилась с поклонниками снимком, на котором предстала в королевском образе. Судя по всему, она снимается в новом проекте.
Соответствующим фото знаменитость поделилась на странице в Instagram-stories. Звезда позировала в гримерке перед зеркалом (кадр можно посмотреть ниже).
Так, Мишина продемонстрировала на камеру королевское платье прошлого века, а сверху него она надела красную накидку в пол. Кроме того, образ актрисы дополнял меховой воротник.
Мишина похвасталась нарядом, а затем поинтересовалась у подписчиков в сети, догадываются ли они, кого она будет играть.
Напомним, Ксения Мишина – украинская актриса театра и кино. С августа по ноябрь 2019 участвовала в танцевальном шоу "Танці з зірками" в паре с хореографом Евгением Котом, став победителями проекта.
Первой весомой работой актрисы стала роль Камиллы в мелодраме "Искушение", а настоящее профессиональное признание она получила в 2019 году, сыграв роль Лидии Шефер в телесериале "Крепостная".
Кроме того, на телеканале СТБ 23 октября 2020 года стартовал проект о любви "Холостячка". За сердце главной героини Мишиной боролись 15 мужчин.
Как сообщал OBOZREVATEL:
на шоу "Холостячка" Ксения Мишина выбрала Александра Эллерта среди 16 претендентов на ее сердце.
Мужчина впервые после финала прокомментировал победу на романтическом реалити и в язвительной форме ответил всем тем, кто высказался о якобы неудачном выборе Мишиной.
"Холостячка" поддержала своего избранника и ответила его хейтерам.
Ксения Мишина и Александр Эллерт съехались на третий день после окончания шоу "Холостячка". Вместе с ними живет 8-летний сын актрисы Платон.