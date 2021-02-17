Мишина показалась поклонникам в королевском образе. Фото

Украинская актриса, главная героиня реалити "Холостячка" Ксения Мишина поделилась с поклонниками снимком, на котором предстала в королевском образе. Судя по всему, она снимается в новом проекте.

Соответствующим фото знаменитость поделилась на странице в Instagram-stories. Звезда позировала в гримерке перед зеркалом (кадр можно посмотреть ниже).

Так, Мишина продемонстрировала на камеру королевское платье прошлого века, а сверху него она надела красную накидку в пол. Кроме того, образ актрисы дополнял меховой воротник.

Мишина похвасталась нарядом, а затем поинтересовалась у подписчиков в сети, догадываются ли они, кого она будет играть.

Напомним, Ксения Мишина – украинская актриса театра и кино. С августа по ноябрь 2019 участвовала в танцевальном шоу "Танці з зірками" в паре с хореографом Евгением Котом, став победителями проекта.

Первой весомой работой актрисы стала роль Камиллы в мелодраме "Искушение", а настоящее профессиональное признание она получила в 2019 году, сыграв роль Лидии Шефер в телесериале "Крепостная".

Кроме того, на телеканале СТБ 23 октября 2020 года стартовал проект о любви "Холостячка". За сердце главной героини Мишиной боролись 15 мужчин.

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