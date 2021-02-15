Мишина показала забавное видео, как Эллерт поздравлял ее с Днем влюбленных

Украинская актриса, главная героиня реалити "Холостячка" Ксения Мишина поделилась забавным видео, на котором показала, как ее избранник Александр Эллерт поет для нее песню.

Соответствующий ролик знаменитость опубликовала в личных Instagram-сторис. Отметим, что в качестве микрофона Эллерт использовал ногу Мишиной. Таким "оригинальным" способом он поздравил актрису с Днем всех влюбленных (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

"Поздравляет нас", – лаконично прокомментировала публикацию Ксения.

Напомним, что Мишина и Эллерт вместе с детьми отправились на заслуженный отдых в солнечную Доминикану. Знаменитости активно делятся снимками с отпуска, публикуют смешные ролики и радуют поклонников совместными фото.

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