Мишина показала забавное видео, как Эллерт поздравлял ее с Днем влюбленных
Украинская актриса, главная героиня реалити "Холостячка" Ксения Мишина поделилась забавным видео, на котором показала, как ее избранник Александр Эллерт поет для нее песню.
Соответствующий ролик знаменитость опубликовала в личных Instagram-сторис. Отметим, что в качестве микрофона Эллерт использовал ногу Мишиной. Таким "оригинальным" способом он поздравил актрису с Днем всех влюбленных (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).
"Поздравляет нас", – лаконично прокомментировала публикацию Ксения.
Напомним, что Мишина и Эллерт вместе с детьми отправились на заслуженный отдых в солнечную Доминикану. Знаменитости активно делятся снимками с отпуска, публикуют смешные ролики и радуют поклонников совместными фото.
Как сообщал OBOZREVATEL:
на шоу "Холостячка" Ксения Мишина выбрала Александра Эллерта среди 16 претендентов на ее сердце.
Мужчина впервые после финала прокомментировал победу на романтическом реалити и в язвительной форме ответил всем тем, кто высказался о якобы неудачном выборе Мишиной.
"Холостячка" поддержала своего избранника и ответила его хейтерам.
Ксения Мишина и Александр Эллерт съехались на третий день после окончания шоу "Холостячка". Вместе с ними живет 8-летний сын актрисы Платон.