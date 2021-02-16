Мишина показала Эллерта с усами и новой прической

Украинская актриса, главная героиня реалити "Холостячка" Ксения Мишина поделилась видео, на котором ее избранник Александр Эллерт предстал в новом образе.

Так, мужчина похвастался новой модной прической с выбритыми висками и тонкими усами до подбородка. Соответствующий ролик Мишина опубликовала в своих Instagram-сторис (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

"Любимый, скажи, что это прикол... Саша, вон там дверь, иди в барбершоп, чтобы они убрали этот ужас с твоего лица", – сказала Мишина.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ксения Мишина показала забавное видео, как Александр Эллерт поздравлял ее с Днем влюбленных.