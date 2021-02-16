Мишина показала Эллерта с усами и новой прической
Украинская актриса, главная героиня реалити "Холостячка" Ксения Мишина поделилась видео, на котором ее избранник Александр Эллерт предстал в новом образе.
Так, мужчина похвастался новой модной прической с выбритыми висками и тонкими усами до подбородка. Соответствующий ролик Мишина опубликовала в своих Instagram-сторис (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).
"Любимый, скажи, что это прикол... Саша, вон там дверь, иди в барбершоп, чтобы они убрали этот ужас с твоего лица", – сказала Мишина.
Напомним, что на шоу "Холостячка" Ксения Мишина выбрала Александра Эллерта среди 16 претендентов на ее сердце.
Мужчина впервые после финала прокомментировал победу на романтическом реалити и в язвительной форме ответил всем тем, кто высказался о якобы неудачном выборе Мишиной.
"Холостячка" поддержала своего избранника и ответила его хейтерам.
Ксения Мишина и Александр Эллерт съехались на третий день после окончания шоу "Холостячка". Вместе с ними живет 8-летний сын актрисы Платон.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ксения Мишина показала забавное видео, как Александр Эллерт поздравлял ее с Днем влюбленных.