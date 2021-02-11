Мирзоян показал, на сколько килограммов похудел

Популярный украинский певец Арсен Мирзоян поделился с поклонниками снимком, на котором показал, что ему удалось похудеть на 7 килограммов.

Мужчина активно посещает тренажерный зал. Соответствующее фото знаменитость опубликовал на странице в Instagram-stories.

Так, на снимке видно, что сейчас Мирзоян весит 83,5 килограммов. Он отметил, что похудел на 7 кг и, вероятно, планирует еще сбросить с помощью тренировок в спортзале.

"Работаю", – подписал кадр певец.

Напомним, Арсен Мирзоян – украинский певец. В 2011 году стал участником шоу "Голос страны", пройдя отборочные этапы и попал до прямых эфиров в составе команды Стаса Пьехи.

В 2012 году стал музыкальным советником Светланы Лободы на шоу "Голос. Дети".

Мирзоян женат на Тоне Матвиенко. Имеет двух сыновей от первого брака, а 15 января 2016 года Антонина родила Арсену дочь Нину.

Ранее Мирзоян похвастался своим фанам в Instagram "холостяцким" вечером, который провел за финалом Чемпионата мира без своей супруги. Он показал, как готовил ужин, а на заднем фоне был легкий хаос на кухне.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский певец Шура (Александр Медведев) показал результаты своей долгой борьбы с лишним весом. Так, артист похудел на целых 35 килограммов.