Мирзоян показал, на сколько килограммов похудел
Популярный украинский певец Арсен Мирзоян поделился с поклонниками снимком, на котором показал, что ему удалось похудеть на 7 килограммов.
Мужчина активно посещает тренажерный зал. Соответствующее фото знаменитость опубликовал на странице в Instagram-stories.
Так, на снимке видно, что сейчас Мирзоян весит 83,5 килограммов. Он отметил, что похудел на 7 кг и, вероятно, планирует еще сбросить с помощью тренировок в спортзале.
"Работаю", – подписал кадр певец.
Напомним, Арсен Мирзоян – украинский певец. В 2011 году стал участником шоу "Голос страны", пройдя отборочные этапы и попал до прямых эфиров в составе команды Стаса Пьехи.
В 2012 году стал музыкальным советником Светланы Лободы на шоу "Голос. Дети".
Мирзоян женат на Тоне Матвиенко. Имеет двух сыновей от первого брака, а 15 января 2016 года Антонина родила Арсену дочь Нину.
Ранее Мирзоян похвастался своим фанам в Instagram "холостяцким" вечером, который провел за финалом Чемпионата мира без своей супруги. Он показал, как готовил ужин, а на заднем фоне был легкий хаос на кухне.
Как сообщал OBOZREVATEL, российский певец Шура (Александр Медведев) показал результаты своей долгой борьбы с лишним весом. Так, артист похудел на целых 35 килограммов.