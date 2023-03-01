Миллион долларов за серию: 26-летняя актриса названа одной из самых высокооплачиваемых в мире

Американская актриса и певица Зендея заключила новый контракт с HBO, который сделает ее одной из самых высокооплачиваемых в мире и самых молодых, кто оформил данный документ. Теперь обладательница "Золотого глобуса" и "Эмми" будет получать около 1 миллиона долларов за каждую серию "Эйфории".

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Об этом сообщило издание Los Angeles Times. Эта сумма является огромной даже по меркам всемирно известных сериалов. Как известно, данные гонорары получали главные герои американского ситкома "Друзья". Также такую сумму платили Николь Кидман и Риз Уизерспун.

Сериал "Эйфория", вышедший на большие экраны 16 июня 2019 года, один из самых популярных за последние несколько лет. В нем повествуется о старшекласснице Ру Беннетт (Зендея), которая борется со злоупотреблением психоактивных веществ после смерти ее отца. Проект получил положительные отзывы от критиков за актерскую игру главных героев и зрелую тему, хотя она и стала предметом споров из-за использования сексуального контента.

К слову, Зендея в 2020 году вошла в историю премии "Эмми", когда в 24 года стала самой молодой актрисой, получившей награду за лучшую женскую роль в драме. А в 2022 году она снова "отличилась", став единственной темнокожей женщиной, получившей две премии "Эмми" за лучшую женскую роль.

"Мое самое большое желание для "Эйфории" заключалось в том, чтобы сериал смог помочь людям. Я просто хочу сказать спасибо всем, кто поделился со мной своей историей, я ношу их с собой", – сказала 26-летняя звезда, принимая свой второй трофей "Эмми" в прошлом году.

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