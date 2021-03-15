Мика Ньютон сообщила о серьезном диагнозе, который спутала с COVID-19

Украинская певица Мика Ньютон, которая живет в США, сообщила, что пережила приступ астмы. Из-за этого у нее на некоторое время пропал голос.

Об этом знаменитость рассказала на своей странице в Instagram. Изначально она подумала, что это коронавирус, но позднее выяснилось, что это была астма (кадр можно посмотреть ниже).

"Сколько раз вы смотрели чей-то профиль и думали: "Вау, его жизнь прекрасна, а я так отстал?" Я сама испытываю эти чувства. Но мы никогда не узнаем, что кто-то переживает в этот момент. Потому что мы сами выбираем, что публиковать и о чем говорить. Даже я разделяю с вами только 10% своих жизненных трудностей. Я подумала, что это неправильно и вам нужно знать другую сторону моей жизни: на этой неделе я почувствовала себя плохо и обратилась за неотложной помощью, потому что думала, что это COVID-19. Очень похожие симптомы, но это закончилось приступом астмы.

Уже несколько дней я лежу в постели без сил, потеряла голос, принимаю лекарства и пытаюсь как можно скорее восстановить силы", – написала исполнительница о своем самочувствии.

Напомним, Мика Ньютон – украинская певица и актриса. Участница песенного конкурса "Евровидение-2011" от Украины, где заняла четвертое место. После музыкального шоу артистка уехала в Калифорнию. Компания "JK-music group" предложила ей и ее продюсеру Тимофею Нагорному сотрудничество и продвижение на западе.

Как сообщал OBOZREVATEL, Мика Ньютон рассказала, как во время ее болезни раком у мужа перекосило лицо. Однажды утром Крис проснулся и увидел, что в нем что-то изменилось – из-за нервов у мужчины лицо перекосило в одну сторону.